Februari Nozem Oil tribute maand bij Irish Pub Home

EIBERGEN – Februari staat bij Irish Pub Home in het teken van tribute bands. The Doors, Jimi Hendrix, The Ramones en Metallica, iedere zaterdag in februari is het podium voor tribute bands van het hoogste kaliber. Om 21.00 uur staan de bands klaar om op te treden, entree is gratis.

The Unforgiven brengen op 4 februari een tribute aan Metallica. The unforgiven brengt een tribute tot deze goden van metal. Ze evenaren een perfect optreden met de songs van Metallica. Met hun dynamische en energieke live shows volbrengen ze keer op keer een van de beste tribute optredens in Europa.

Marco Hovius laat je 11 februari geloven dat Jimi Hendrix herboren is. Als er één muzikant is die Jimi Hendrix kan vertolken, dan is het wel Marco Hovius. Hovius, die bekend werd met zijn “Hovius Bluesband” en ook nog een tijdje naast Erwin Nyhoff in The Prodigal Sons speelde, werd landelijk bekend met zijn eigen band 16Down, waarmee hij diverse hits scoorde en alle grote podia en festivals aandeed.

Ramclones speelt op 18 februari uitsluitend muziek van de bekende punkrock band The Ramones. Special Guest tijdens het optreden is Wiljan Onstein.

Om The Doors te eren brengt Tribute to The Doors op 25 februari een set zoals The Doors hem zelf nooit speelde. Light My Fire, Touch Me. LA Woman, Backdoorman, Riders On The Storm, When The Music’s Over, Break On Through, Stange Days en meer.. en altijd is er ‘The End’. Wellicht ken je Tribute to The Doors van hun verpletterende optreden tijdens de Zwarte Cross.

Voor meer informatie over de bands, andere evenementen en specials, bezoek onze facebookpagina. Irish Pub Home hanteert altijd een gratis entree beleid, ook in februari bent u welkom in Home.