Feestelijke opening van het nieuwe culturele jaar in de Weemhof.

BORCULO – Op muzikaal gebied start het jaar met Philip Glass. Deze beroemde componist wordt in januari 80 jaar. Dat vieren we met een recital van zijn werk door Irene Venderbosch. Afgestudeerd aan het conservatorium in Groningen, woont en werkt Irene in Ruurlo als piano docent en treed daarnaast regelmatig op. Philip Glass wordt gezien als de ‘godfather van de minimal music’. Zelf noemt hij het liever muziek met een herhalende structuur.

De eerste expositie dit jaar is een solo expositie van Nancy de Graaf. Nancy de Graaf is afgelopen jaar afgestudeerd aan de AKI ArtEZ van Enschede. Zij heeft in 2016 meerdere prijzen gewonnen: de Buning Brongers Prijs van de Buning Brongers Stichting, Amsterdam en de HeArtfund prijs van Stichting HeArtpool, Hengelo. In haar kleurrijke schilderijen en tekeningen ontleed ze de werkelijkheid met humor tot krachtige, karaktervolle beelden. Zoals een prachtige serie over honden.

Nancy: ‘Afgelopen zomer maakte ik een serie schilderijen van honden. Dit naar aanleiding van de vele berichten die op social media voorbij kwamen van mensen die achtergelaten honden in het bos tegenkwamen. De beelden hiervan vond ik, niet alleen vanwege de vorm, maar ook vanwege de tragiek esthetisch. Dat beest dat daar zit te wachten op zijn baas. Wachten op een baas die niet terug zal komen. Menselijk gedrag en menselijk falen. Dit zijn dingen waarmee ik worstel; alle acties die wij ondernemen hebben voor het één of het ander consequenties, maar altijd kiezen wij voor ons eigen ‘willen’. Dit gedrag staat me tegen, maar tegelijk besef ik dat dit alles inherent is aan mens ¬en dier¬ zijn. Ik heb het gevoel dat dit altijd zo is gegaan en ik verwacht niet dat het verandert. En ik zelf ben ook niet anders, als mens ¬als dier¬. Naast dat ik in mijn werk bezig ben met het beeld zelf, is er ook vaak een weerklank van dit gevoel of juist een vlucht ervan te voelen.’

Nancy de Graaf exposeert in de Weemhof te Borculo van 22 januari tot en met 26 maart 2017

De middag begint om 15.00. Tot 15.45 uur speelt Irene Venderbosch etudes van Philip Glass. Om 16.00 uur wordt de expositie van Nancy de Graaf geopend. De toegang is gratis maar een vrije gift is zeker welkom.

De expositie is geopend op woensdag-, donderdag- en zondagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur. Meer informatie over de Weemhof op www.deweemhofborculo.nl