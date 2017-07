Firma Weijland met ‘Karavaan der Walsen’ in de Koppelkerk

X 16

Zaterdagavond 8 juli uur speelt Firma Weijland en Consorten haar nieuwe muzikale voorstelling Karavaan der Walsen in de Koppelkerk te Bredevoort. De voorstelling ‘walst’ deze zomermaanden door heel de Achterhoek.

Walsen: er is nog 1 man over in het dorp… Hij roept de oud-bewoners op om nog één keer terug te keren in de Herberg. Iedereen stapt nieuwsgierig in de auto. Het wordt een gedenkwaardige avond en nacht!

De Firma en Consorten, bestaande uit Dries Bijlsma, Lucy Legeland, Reinder van Raalte en Jack Weijkamp, is bekend van hun roemruchte Bredevoortse optredens in de muziekkoepel op ‘t Zand, Vestingpark Bernardus en ’t Grachthuys en de Achterhoek Spektakeltoer – trekken de maanden mei, juni en juli met de Karavaan der Walsen door de Achterhoek en Liemers. Zij spelen in veertig kleine dorpen en buurtschappen de voorstelling Walsen. Bij mensen thuis, op de deel, onder het afdak en onder de bloesem van de kersenboom. Maar ook in kerkjes, dorpshuizen en bovenzaaltjes van cafés.

De Firma viert met de Karavaan der Walsen het afscheid van Jack Weijkamp als Dichter des Achterhoeks 2015-2017 en voegt dit samen met het feestelijk uitbrengen van de gedichtenbundel Nieuwkijken en de gelijknamige novelle Walsen. Deze twee boeken, uitgegeven door Uitgeverij Fagus te IJzerlo, zijn bij alle optredens te koop.

De voorstelling is gratis. U kunt uw vrije gift na afloop onder het genot van een drankje doneren in de grote hoed. Wees allen van harte welkom!

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: zaterdag 8 juli

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: vrije gift

Reserveren: www.koppelkerk.nl / 0543-216 005