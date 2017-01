Franse chansons op de zondagmiddag

BREDEVOORT – Zondagmiddag 29 januari treedt chansonnier Edouard op tijdens de Koppelsessies in de Koppelkerk. Dit zondagmiddagconcert begint om 15.00 uur en vindt plaats in het Boekencafé van de Koppelkerk.

Edouard werd geboren in Frankrijk, Bourgogne. In 2001 kwam hij naar Nederland en begon hij zijn carrière in een popband. Hij realiseerde zich echter al snel dat zijn passie ergens anders lag: chansonnier. Edouard volgde zijn hart en ging het avontuur aan. Edouard begint om 15.00 uur en speelt tot 17.00 uur.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: zondag 29 januari

Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Entree: vrije gift