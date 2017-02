Geldersch Landschap & Kasteelen zoekt vrijwilligers

WINTERSWIJK – Geldersch Landschap & Kasteelen heeft een groep van ca. 38 vrijwilligers die excursies verzorgen. Voor het cluster Achterhoek is de stichting op zoek naar een extra gids. Het accent zal liggen op het begeleiden van excursies in Winterswijk en omgeving. Heeft u een groene achtergrond, bent u zowel in weekenden als doordeweeks beschikbaar en woonachtig in Winterswijk of omstreken?.

Kijk dan voor meer informatie op: www.glk.nl/wat-wij-doen/werken-bij-glk of bel tel. 026-3552564 (ma, di, do)

