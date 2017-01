Geocaching honden vinden ‘schat’

WINTERSWIJK – Op donderdag 19 januari ging Marjolein Horsman-Bannink met haar drie Sharpei honden, Barrels Tess en Faya, wandelen in het buitengebied van Winterswijk waar haar honden een geocaching schat hebben gevonden.

Geocaching is een wereldwijd GPS-spel. Het spel houd het volgende in: Een geocacher verstopt een schat (bijvoorbeeld een container + inhoud) en publiceert de coördinaten op internet. Andere geocachers kunnen met behulp van een GPS apparaat de schat dan proberen te vinden. Je mag iets uit de container meenemen maar moet er dan ook iets terug in doen. Barrels, Faya en Tess hebben een speelballetje achter gelaten. En hun baasje heeft in het logboek de datum van vinding genoteerd.

De container is weer netjes terug geplaatst en ligt klaar voor de volgende geocacher.