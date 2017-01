Gezellig Oliebollenconcert Volharding

BORCULO – Op 30 december heeft muziekvereniging Volharding haar traditionele oliebollenconcert gegeven in Muziekcentrum Borculo. Met dit concert sluit de vereniging de oliebollenactie en het jaar gezellig en muzikaal af.

Tijdens het concert was er plaats voor 2 jonge solisten op de saxofoon. Harmen Mulder en Lisette Vugts speelden voor het harmonieorkest met daarin gevoed het leerlingenorkest het nummer Swinging Saxophones. Een mooie prestatie van deze 2 muzikanten!

Het orkest en de slagwerkgroep verzorgden de hele avond door leuke muziek en af en toe mooie concertwerken. De majorettes vertoonden tussen de podiumwissels door hun kunsten met de batons. Het concert werd gezamenlijk afgesloten met het nummer Simple Gifts. Hierin was een body-work partij weg gelegd voor enkele leden van de slagwerkgroep. Na het concert werd er nog gezellig na geborreld in de foyer van het Muziekcentrum.

De vereniging gaat zich nu voorbereiden op het concert dat gegeven wordt op 8 april dit jaar. Tijdens dit ‘Let us entertain you concert’ zal de vereniging zich van een hele andere kant laten zien! Het beloofd een amuserende/muzikale avond te worden. Nieuwsgierig geworden? Houd onze Facebookpagina in de gaten.