Goed bezochte inloopavond werkzaamheden N319 Groenlo Ruurlo

Ruim 70 mensen bezochten woensdag 11 januari bij de Duif de inloopavond over de geplande wegwerkzaamheden voor de N319 tussen Groenlo en Ruurlo. Tijdens de avond hebben 20 mensen zich gemeld om mee te gaan denken bij het bomenplan.

Snelheid, bomen, doorsteekjes

De provincie heeft tijdens de inloopavond gevraagd aan de bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden langs het traject hoe zij aankijken tegen de knelpunten die door de provincie en beide gemeenten Berkelland en Oost Gelre zijn gesignaleerd. Er is gesproken over de snelheid van auto’s op de parallelweg, de verschillende doorsteekjes die er zijn tussen parallelweg en hoofdrijbaan, en de bomen langs de weg.

Bomenplan

Tijdens de bijeenkomst is gevraagd wie er mee wil denken over de invulling van het bomenplan dat nog opgesteld wordt. De provincie stelt dit op op basis van onder andere de verkeersveiligheid, vitaliteit van bomen, landschappelijke waarde, aanwezige flora en fauna en kosten. In het bomenplan wordt bepaald welke bomen gekapt gaan worden en waar, welke bomen herplant gaan worden. We maken dit plan samen met geinteresseerde aanwonenden, belangstellenden en belangenpartijen uit de direct omgeving.

Besluit verbeteringen

Welke veranderingen en verbeteringen aan de N319 gaan gebeuren, is nog niet precies bekend. Op basis van de inventarisatie en inbreng van deskundigen, gemeenten en betrokkenen zoals politie en hulpdiensten en aanwonenden maakt het projectteam een plan van aanpak met een financiële raming. Dit wordt voorgelegd aan het bestuur van de provincie. (Gedeputeerde Staten) Deze weegt nut en noodzaak. Ook ten opzichte van de projectvoorstellen voor andere trajecten.

Informatie en aanmelden voor werkgroep Bomenplan

Op de projectsite www.gelderland.nl/N319 staat alle actuele informatie. Wie nog mee wil denken over het bomenplan is welkom. Op de website staat een reactieformulier. Tot 23 januari kan men zich nog aanmelden.