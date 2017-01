Graafschap College, Sportservice Doetinchem en SportmedX onder één nieuw dak

Samen in beweging voor een vitale Achterhoek

DOETINCHEM – Binnenkort gaat de eerste schop in de grond voor het nieuwe schoolgebouw voor ongeveer 450 studenten van de opleidingen Sport en bewegen en 250 studenten Veiligheid en vakmanschap van het Graafschap College. Op de plek van de oude tennishal op het Doetinchemse Sportpark Zuid krijgen zij vanaf schooljaar 2018 les in een modern, licht en open schoolgebouw. De nieuwbouw staat vlakbij bijbehorende binnen- en buitensportaccommodaties als de Topsporthal met bijvoorbeeld dojo, turn-, fitness- en andere sportzalen en de sportvelden van DZC ‘68. “Een ideale locatie voor het combineren van theorie- en praktijklessen,” begint een trotse opleidingsmanager Sport en bewegen Ap te Winkel.

En er gaat nog meer gebeuren in het nieuwe gebouw: “Twee externe partijen, Sportservice Doetinchem en SportmedX, die beiden, net als wij, zeer nauw betrokken zijn bij allerlei bewegingsactiviteiten in onze regio, gaan als huurders gebruik maken van deze nieuwe locatie. Een mooie mix van disciplines en kwaliteiten rondom sport en bewegen,“ vertelt hij enthousiast.

Graafschap College bouwt aan toekomst

Het onder één dak brengen van de opleiding Sport en bewegen met Sportservice Doetinchem en SportmedX biedt voor alle partijen extra kansen: “Het is een unieke bundeling van krachten tussen werkveld en onderwijs, een impuls die zowel voor deze organisaties als voor de regio Achterhoek voordelen heeft. Zo willen we de huidige samenwerking met Sportservice Doetinchem graag verder uitbouwen en intensiveren,” gaat Ap te Winkel verder. “Veel van onze studenten lopen er al stage of zijn direct betrokken bij beweeg- en leefstijlprojecten voor jong en oud. Er gebeurt op dit moment erg veel op het gebied van sport, bewegen en vitaliteit, er liggen mooie kansen om samen onze regio verder te brengen op dit vlak. Als Graafschap College willen we bouwen aan up-to-date en innovatief onderwijs in een ‘hybride‘ leeromgeving, dat aansluit bij wat de maatschappij in het algemeen en onze regio in het bijzonder vraagt. Een samenwerking waarbij werkveld en opleidingen elkaar wederzijds beïnvloeden en versterken, daar ligt de toekomst. SportmedX sluit op het vlak van sportmedische begeleiding prachtig aan. Deze organisatie is betrokken bij de sportkeuringen van onze studenten en zou voor hen ook wat kunnen betekenen als stageplek of in de begeleiding bij en behandeling van blessures. Ideaal om deze deskundigheid als het ware ‘in huis’ te hebben.”

Sportservice Doetinchem beweegt jong en oud

Madelon Nolsen, manager bij Sportservice Doetinchem, is ook blij met haar nieuwe plek: “Sportservice Doetinchem is een onafhankelijke stichting, die in 2012 is opgericht om onder andere het sportbeleid van de gemeente Doetinchem uit te voeren. De buurtsportcoaches, docenten en verenigingsconsulent ondersteunen sportverenigingen en individuele sporters in de gemeente Doetinchem en organiseren en coördineren diverse sportstimuleringsprojecten, zoals Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Trainer voor de Klas, GymExtra, de Diabetis Challenge en het Meer Bewegen voor Ouderen. Een mooi nieuw initiatief is dat Sportservice, de gemeente en de basisscholen de handen ineen hebben geslagen. In het kader van preventie wordt er ingezet op goed bewegingsonderwijs. Buurtsportcoaches gaan samen met de groepsleerkrachten bewegingsonderwijs verzorgen, Hierdoor krijgt de kwaliteit van het bewegingsonderwijs een impuls en worden de motorische vaardigheden van kinderen verbeterd. Op het Graafschap College zijn wij actief betrokken bij het programma voor gezonde leefstijl voor studenten en medewerkers.”



Voortrekker op gebied vitaliteit

Sportservice Doetinchem wil, onder andere met de inzet van buurtsportcoaches, slimme verbindingen leggen met maatschappelijke partners uit het onderwijs, kinderopvang, welzijn, buurt en zorg: “Ons doel is een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren onder de inwoners van de gemeente Doetinchem,” aldus Madelon Nolsen. “Wij willen graag een voortrekkersrol vervullen op het gebied van vitaliteit in de regio, we zijn constant bezig met innoveren en zoeken dan ook actief de samenwerking met allerlei partijen om ons heen. Het Graafschap College en SportmedX passen daar heel mooi bij. Door de korte lijnen kunnen we heel snel in contact komen met docenten en studenten die als (beginnend) vakkrachten in onze projecten mee kunnen draaien, zodat wij een steentje bijdragen aan het opleiden van de aankomende professionals in de regio. SportmedX zou met hun expertise een rol kunnen vervullen bij onze leefstijlprojecten en in het begeleiden van onze projecten voor beginnende of oudere sporters, zodat zij blessurevrij kunnen bewegen.”

SportmedX specialiseert in sportzorg

Coördinator en traumachirurg Tom van Thiel vertelt hoe SportmedX is ontstaan als onderdeel van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk: “In 2000 besloten zij, als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland, een gespecialiseerd sportarts toe te voegen aan een multidisciplinair team van specialisten dat zich bezig hield met behandeling van sport gerelateerde klachten en blessures. In 2013 breidde het SKB dit aanbod uit. Het sportspreekuur werd een onderdeel van SportmedX, met een extra locatie in Doetinchem naast stadion de Vijverberg, waar we ook de medische begeleiding van de spelers van voetbalclub De Graafschap verzorgen.” Inmiddels heeft SportmedX nog zes andere locaties verspreid door het land: “Sinds 2015 is sportgeneeskunde officieel erkend als discipline,” geeft Tom van Thiel aan. “Er is zowel in de topsport als in de breedtesport duidelijk een groeiende behoefte aan goede medische begeleiding. Onze sportartsen en sportfysiotherapeuten weten alles over blessures en de belastbaarheid van het lichaam. Voordeel voor de sporter is dat het multidisciplinair team er voor zorgt dat diagnose, behandeling en nazorg naadloos in elkaar overlopen.”

Levenskwaliteit verbeteren

Toen vanuit het Graafschap College de vraag werd gesteld om mee te denken over de nieuwbouw was er vanuit SportmedX geen twijfel om hierin te participeren: “We kennen het Graafschap College al omdat we bij de intake van nieuwe studenten de sportmedische keuring verzorgen. Verder komen we elkaar tegen op regionale samenwerkingsverbanden rondom sport en bewegen zoals bijvoorbeeld Achterhoek Younited, dat jongeren wil behouden voor de regio door hen een optimaal ontwikkelingsklimaat te bieden bij sport, op school en in de maatschappij. Daarbij ondersteunen ook wij regionale leefstijlprojecten. In Winterswijk bijvoorbeeld voor diabetespatiënten en mensen met ernstig overgewicht. We merken dat we echt wat kunnen toevoegen aan de levenskwaliteit van deze groepen. Samen werken aan een gezonde Achterhoek spreekt ons dan ook zeer aan. Onze plek in dit nieuwe gebouw past hier perfect bij. We lopen makkelijk bij elkaar binnen en kunnen zo het aanbod aanvullen en versterken.”

Gezonde toekomst

“Als Graafschap College maken we samen met deze partners weer een mooie stap vooruit,“ sluit Ap te Winkel af. “We staan als school midden in de regio, studenten komen overal voor stages en werkervaring. Studenten Sport en bewegen vind je in diverse sportorganisaties, maar ook in de kinderopvang, in verpleegtehuizen en andere organisaties waar thema’s rond bewegen en gezonde leefstijl aan de orde zijn. Voor ons is de samenwerking in het nieuwe gebouw een geweldige mogelijkheid om onze studenten, nog meer dan we nu al doen, in de praktijk kennis te laten maken met allerlei facetten uit de sport- en bewegingswereld. Tevens halen we het werkveld letterlijk naar binnen in ons onderwijs, om zo de kwaliteit verder te verbeteren. Samen staan we voor een vitale Achterhoek, een beweging richting gezonde toekomst!”