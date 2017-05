Groepsvoorlichting revalideren bij kanker

X 15

WINTERSWIJK – Voor de meeste mensen die te horen krijgen dat zij kanker hebben, is dit een zeer ingrijpende en vaak emotionele gebeurtenis in hun leven. Naast medische vragen, zijn er wellicht ook vragen over vermoeidheid, conditie en hervatting van werk. Deze en andere onderwerpen komen aan bod in de groepsvoorlichting die het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk op 16 mei organiseert.

De voorlichtingsbijeenkomst duurt twee uur en het programma is erop gericht het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren te verbeteren, waardoor de kwaliteit van leven wordt verbeterd en er sprake is van een goede balans. Goede voorlichting vermindert gevoelens van onzekerheid, spanning en angst en bevordert een sneller herstel. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 mei van 15.30 tot 17.30 uur in het auditorium van het SKB.

Een fysiotherapeut en ergotherapeut vertellen u hoe u uw conditie kunt behouden en verbeteren en zij leren u om te kunnen gaan met vermoeidheid. De maatschappelijk werker gaat onder andere in op de sociale en emotionele veranderingen die de diagnose kanker heeft op u en uw relaties en op veranderingen van praktische aard zoals werk of dagbesteding. Er worden adviezen en voorbeelden gegeven hoe u op een gezonde manier met deze aspecten kunt omgaan en de eigen regie over uw leven weer kunt voeren.

Wie deze bijeenkomst wil bijwonen, kan zich aanmelden via de website www.skbwinterswijk.nl. Op de website is het volledige programma vermeld alsmede ook de andere data waarop de voorlichting wordt gegeven.