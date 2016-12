Grote schrijfwedstrijd Villa Mondriaan

WINTERSWIJK – Villa Mondriaan organiseert een landelijke schrijfwedstrijd bij de tentoonstelling Kunst van Komrij. In deze tentoonstelling wordt de kunst getoond waarover de grote Winterswijkse schrijver, dichter en kunstliefhebber Gerrit Komrij veel schreef. Bezoekers van het museum kunnen zich laten inspireren door de tentoongestelde kunstwerken. Deelnemers kunnen tot 1 januari 2017 een gedicht of een stuk proza schrijven en inleveren. De ingediende stukken worden beoordeeld door een vakkundige jury. Het gedicht of stukje proza van de winnaar wordt gepubliceerd in de vorm van een ansichtkaart en verkocht in de museumwinkel. Daarnaast is er ook nog een verrassingsprijs te winnen.

Deelname

Bij een bezoek aan Villa Mondriaan kunnen bezoekers een deelnemerspakket aanschaffen. Hierin zit een schrijfblok, een authentiek potlood van het museum en een ansichtkaart naar keuze. Men kan zich laten inspireren door de werken in het museum en iets schrijven over de kunstwerken die te zien zijn. De stukken tekst kunnen bij afloop van het bezoek of naderhand per e-mail of post ingeleverd worden. De winnaar zal in januari bekend gemaakt worden.

Kunst van Komrij

In de tentoonstelling Kunst van Komrij wordt een brug geslagen tussen de beeldende kunst en de literatuur, zoals Gerrit Komrij dat ook deed. Speciaal voor deze tentoonstelling zijn ook hedendaagse auteurs uit het Nederlandse literaire veld uitgenodigd om zich te laten inspireren door de kunstwerken. Deze auteurs, waaronder Piet Gerbrandy, Jan Mulder, Joke van Leeuwen en Hélène Gelèns, hebben een bijdrage geleverd in prozavorm of poëzie. Hun verhalen zijn te beluisteren op de audiotour en zijn daarnaast uitgebracht als ansichtkaartenserie. De winnaar van de schrijfwedstrijd kan zich aan deze rij auteurs toevoegen die een literaire bijdrage hebben geleverd aan de tentoonstelling.