Harry Esselink geeft lezing over tuinarchitectuur

BREDEVOORT – Zaterdagavond 21 januari houdt de welbekende tuin- en landschapsontwerper Harry Esselink (De Heurne) een lezing in het maandelijkse Kenniscafé van de Koppelkerk.

Harry Esselink zal niet alleen over de geschiedenis van de tuinarchitectuur vertellen, maar ook uitleggen onder welke ecologische omstandigheden planten, struiken en bomen groeien en bloeien.

Je eigen tuin is steeds meer een verlengstuk van je huiskamer, een plek waar je je thuis voelt. Zoals we een stoel en tafel kopen, worden er planten in de tuin gezet. Soms doen ze het, soms ook niet. Hoe komt dat nou? Wat weten we eigenlijk van planten en bomen? Wat gebeurt er onder de grond? Planten en bomen communiceren met elkaar. En de natuur communiceert met ons. Begrijpen we de taal van de planten en bomen?

Na de pauze zal Esselink nader ingaan op de praktijk en vertellen hoe hij tot een ontwerp komt met de kennis en ervaring die hij in ruim 40 jaar heeft opgebouwd. Aan de hand van beeldmateriaal vertelt Harry ons hierover.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum en tijd: zaterdag 21 januari om 20.00 uur

Entree: € 5,-

Reserveren (gewenst): info@koppelkerk.nl