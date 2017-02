Het Liefdespad in Ruurlo

RUURLO – In Ruurlo, hartje Achterhoek, wordt dit jaar Het Liefdespad gerealiseerd. Deze prachtige verbindingsroute door de natuur loopt langs allerlei belevenissen. Onder andere het Doolhof, De Baakse Beek, Museum More (opening 2017), Klimbos Achterhoek en De Heikamp (Nederlands Kampioen Pannenkoekenbakken).

Op gepaste plaatsen wordt het pad ingericht met love-seats, bankjes die uiting geven aan liefde voor de plek of een thema. Zo valt er te denken aan liefde voor elkaar, voor het water, voor de natuur, voor de kunst, voor het eten, voor… Deze love-seats worden door kunstenaars vormgegeven en worden iconische stukken. Hierin wordt de liefde voor de plek of het thema geuit.

Vele enthousiaste partijen willen bijdragen aan dit project. Zo wil het Waterschap een love-seat op of bij het water waarbij liefde voor het water wordt geuit. Onderweg in de bossen van Staatsbosbeheer kun je je initialen in een oude boomstam kerven om zo elkaar de liefde te verklaren.

Verschillende doelgroepen kunnen gebruik maken van dit pad. Door de diverse uitingen middels love-seats kunnen zowel singles, gezinnen en ook groepen of teams het pad benutten. Voor een spannende blind-date kunnen singels bijvoorbeeld op station Ruurlo afspreken en vanaf daar het Liefdespad op gaan. Via een app kunnen zij elkaar dan echt leren kennen.

Tijdens de wandelroute komt de app met prikkelende vragen om een gesprek op gang te brengen. Dit begint heel eenvoudig, met bijvoorbeeld ‘’hoe heet je?’’, ‘’wie is je vader/moeder?’’, en gaat verder door totdat de deelnemers elkaar echt leren kennen. Aan het einde van de wandeling maakt de app de balans op. Staat de app aan het einde op rood, ga je naar huis, maar staat de app op groen boek je natuurlijk de B&B!

En zo kun je ook als ‘’bestaand setje’’ de route gaan volgen. Als gezin is het pad een leuke belevenis waarbij de kinderen hun ouders kunnen bevragen hoe de liefde tussen hen ontstaan is. In de toekomst kan ook vanaf het station direct een liefdescoach meelopen om zo de scherpe randjes er hier en daar vanaf te halen.

De liefde is al eeuwen een thema in Ruurlo. ‘’Het jodenmeisje uit Ruurlo’’ is een sage over een onmogelijke liefde ten tijde van de 14e eeuw. Het kasteel Ruurlo is de plaats waar het allemaal gebeurde: een heus Romeo en Julia-verhaal met natuurlijk een dramatische afloop.

In de wereld bestaat slechts 1 soortgelijk pad. Het ‘’Via dell’ Amore’’ bevindt zich in Italië. Het pad is destijds ontstaan doordat geliefden uit twee naburige dorpen elkaar halverwege troffen waarbij liefde geuit werd door een krijttekening op rotsen of een slotje aan een balustrade.

Op dit moment is het ‘’Plan Liefdespad’’ in de eerste fase. Dit omvat de route, 2/3 love-seats en de ontwikkeling van de app. Op termijn willen we het pad graag naar een hoger plan tillen. Dit willen we graag realiseren met het publiek en partijen met ideeën.

Vanaf Valentijnsdag (dinsdag 14 februari 2017) is www.liefdespad.nl in de lucht, en is het team bereikbaar op info@liefdespad.nl.

