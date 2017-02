Highland Valley uit Borculo nieuw Nederlands exportproduct

BORCULO – Highland Valley Pipes and Drums uit Borculo is in twintig jaar uitgegroeid tot een zeer succesvolle vereniging die met de Music Show Scotland grote concerten geeft in heel Europa. Op 1 April aanstaande staan ze al weer voor de vierde keer in een uitverkocht Ahoy. Hiermee heeft de Borculose muziekvereniging zich een plek verovert tussen de gevestigde orde.

Op 25 Februari 2017 viert Highland Valley pipes and drums haar 20 jarig bestaan en de Music Show Scotland haar 10 jarig bestaan. Deze dag wordt officieel geopend door burgemeester van Oostrum in het bijzijn van vele genodigden. Ook is er een open huis van 16:00 tot 17:30 waarbij iedereen de gelegenheid krijgt kennis te maken met de vereniging en de Music Show Scotland. Tevens is er gelegenheid om het vernieuwde clubgebouw te bekijken en worden er diverse demonstraties gegeven. De locatie is het clubgebouw van Highland Valley Pipes and Drums aan het Jonkerspad 1 in Borculo.

Ruim twintig jaar geleden hebben de initiatiefnemers Hans en Benno Beerten en Henri Brokers besloten om een pipeband op te richten. Het werd tijd voor een nieuwe uitdaging en het spelen op een doedelzak was toch wel een lang gekoesterde wens. Het imponerende mystieke geluid van de doedelzak en de scherpe klank van de schotse snaredrum vormden hiervoor de aanleiding. In 1997 werden de statuten bij de notaris getekend. Na het vergaren van de nodige kennis, het volgen van vele lessen, is het de heren gelukt het spelen van de “pipes” onder de knie te krijgen. Het duurde niet lang voordat de Borculose pipeband uitgroeide tot een volwaardige pipeband met pipers, drummers en highland dancers die optredens verzorgden in binnen- en buitenland.

In 2004 is het idee ontstaan om in Borculo een concert te organiseren in combinatie met een orkest en een koor. Tijdens het concert ging het echter regenen. Dit paste prima bij de schotse sfeer maar was voor de techniek, de licht- en geluidsinstallatie en het imposante decor, funest. Na enige jaren van voorbereiding resulteerde dit in december 2006 in een eerste indoor-concert in sporthal ‘t Timpke te Borculo, … uitverkocht.

Inmiddels zijn er tien jaar verstreken en heeft de vereniging een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt die zich het best laat omschrijven als het lezen van een spannend jongensboek. In tien jaar van Sporthal ’t Timpke in Borculo naar Ahoy in Rotterdam en diverse prachtige Arena’s in Duitsland was door niemand voorzien. Zelfs concerten in het Hallenstadion in Zürich, de Jyske Bank Boxen in Herning (Dk) en het Sportpaleis in Antwerpen staan in de agenda van 2017. Hierdoor is de Highland Valley pipes and drums en de Music Show Scotland een nieuw Nederlands muzikaal exportproduct geworden.