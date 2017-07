Historisch Festijn in Vorden

X 31

Ruim 2.000 jaar geschiedenis in weekeinde 15/16 juli rond kasteel Vorden

Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst opent zaterdag 15 juli na 10.00 uur het “Historisch Festijn” in en rond kasteel Vorden in de Achterhoek. Zaterdag 15 en zondag 16 juli van 10.00 t/m 17.00 uur wordt daar het grootste historische festijn gehouden dat ooit in Nederland is georganiseerd.

Marcherende Romeinen, plunderende Vikingen, slag leverende middeleeuwse ridders, schermutselingen uit de Tachtigjarige Oorlog en uit de tijd van Napoleon. Dit alles en veel meer is te zien tijdens het tweede ”Historische Festijn”, dat kasteel Vorden en historisch evenementenbureau Cranenburgh Events uit Doetinchem dat weekeinde organiseren.

Vaderlandse geschiedenis

Liefst 65 “Levende-Geschiedenisgroepen” uit alle delen van Nederland en andere EU-landen met totaal 800 personen en marktkooplieden presenteren een reis door de vaderlandse geschiedenis. Deze begint in de vroege IJzertijd, zo’n 800 jaar voor Christus en eindigt in het heden. Dat betekent ruim 2.000 jaar geschiedenis, verzameld in en rond kasteel Vorden. Het gaat via Romeinen, Vikingen, middeleeuwse ridders, soldaten uit de Nederlandse 80-jarige oorlog en uit de tijd van Napoleon naar de soldaten uit de Tweede Wereldoorlog.

Bij dit leerzame festijn draait alles om het bekijken en genieten van de Nederlandse geschiedenis. De diverse kampementen van de Levende Geschiedenisgroepen uit binnen- en buitenland kunnen worden bezocht. Op het slagveld en in de kleine arena worden de hele dag veldslagen en demonstraties georganiseerd, zowel van militairen, alsook van ambachtslieden die laten zien hoe het handwerk er in hun tijd uitzag. Marktkooplieden tonen koopwaren uit alle perioden. Ook kasteel Vorden maakt deel uit van dit festijn. Delen van het kasteel worden bewoond door gegoede burgerij en leden van de adel uit die tijd. En ook de ietwat losgeslagen professor Bombasticus (uit 1500) doet het kasteel aan met zijn medicijn tegen alle ziekten.

Programma

Aan het programma wordt de laatste hand gelegd. Op het slagveld zijn bij voorbeeld de volgende activiteiten gepland:

10.00 uur: Opening Historisch Festijn,

11.00 uur: Vechtshow Vikingen,

12.00 uur: Middeleeuwse veldslag,

13.00 uur: Veldslag Tachtigjarige Oorlog,

14.00 uur: Veldslag uit de tijd van Napoleon,

15.00 uur: Tweede Wereldoorlog veldslag,

16.30 uur: Veldslag van alle perioden gezamenlijk.

Bezoekersinformatie

Kasteel Vorden is als volgt bereikbaar: De Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden.

Voor meer informatie en voorverkoop dagkaarten: www.historischfestijn.nl