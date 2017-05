Inschrijving Open Podium Schiller van start

X 20

AALTEN – Het jaarlijkse Open Podium in de Oerkroeg is zoals gewoonlijk op Hemelvaartsdag. Dit jaar is dat donderdag 25 mei. Lokale en regionale bandjes, solo artiesten, gelegenheidsformaties en alle andere vormen van podiumkunst kunnen zich opgeven via evenementen@oerkroeg.nl o.v.v. Open Podium.

Wees er op tijd bij want vol = vol.

Per band is er zo’n 30 minuten om zich aan het publiek in de Oerkroeg te presenteren. De optredens op donderdag 14 mei beginnen rond 14.00 uur.

De toegang voor het publiek is de gehele dag vrij.