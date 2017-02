Internationale boekenbeurs in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op zondag 19 februari vindt de internationale boekenbeurs van Bredevoort Boekenstad voor de derde maal plaats in de kerkzaal van de Koppelkerk. Van 11 tot 17 uur kunnen boekenliefhebbers terecht.

Een twintigtal boekhandelaren uit binnen- en buitenland biedt op deze boekenbeurs hun kwalitatief beste boeken en prenten aan. In de bovenzaal van de Koppelkerk is bovendien de expositie ‘Achterhoekse Lente’ te bezichtigen met werk van vier jonge Achterhoekse kunstenaars.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort Parkeren: Boekenstadparkeerplaatsen, Bredevoort Datum: zondag 19 februari Tijd: 11-17 uur Entree: vrij

