IVN Doorstapwandeling

IVN Oost Achterhoek organiseert op zondag 15 januari een Doorstapwandeling van 17 km. De start is om 11:00 uur, vanaf het Kultuurhus ’t Stieltjen, Wolinkweg 12 7273 SL te Haarlo.

In de wandeling zijn twee pauzes opgenomen. De consumpties onderweg zijn voor eigen rekening. Goede en dichte wandelschoenen worden dringend aanbevolen.

We nodigen iedereen, die van lekker doorstappen houdt van harte uit om deel te nemen aan de eerste wandel activiteit van 2017.De wandeling is uitgezet door Natuurgidsen van het IVN, zij zullen de wandelaars ook op de route begeleiden. Tijdens de wandeling zijn er twee pauzes waar u consumpties kunt gebruiken.

Als we de wandeling starten in Haarlo, een dorpje tussen Eibergen en Borculo, zien we het Hervormde kerkje “de Kluntjespot”. Het uit 1858 daterende kerkje kreeg deze naam vanwege de gelijkenis met een ouderwetse suikerklontjespot. Het kerkje ligt half verscholen tussen hoge bomen.

Via het prachtige Achterhoeks landschap lopen we richting Eibergen.

Eibergen bestaat al meer dan 800 jaar. Parochia Ecberghe was in de begintijd de naam van deze plaats. Met Olden Eiberge, Hupsel, Haarlo, Waterhoek, Mallem en Rekken viel Eibergen onder het kerspel Borculo. (een kerspel is van origine een kerkelijke, bestuurlijke eenheid). Ook al had Eibergen in de vijftiende eeuw stedelijke rechten, een echt stadje is het nooit geweest. Daar wist de Heer van Borculo een stokje voor te steken!

We zullen tijdens deze wandeling verschillende kerkepaden/ klompenpaden bewandelen. In de Achterhoek liggen veel kerkepaden. Deze werden zondags gebruikt om naar de kerk te gaan, als er geen gewone weg tussen de woonplek en de kerk aanwezig was. Veel van deze paden zijn door de groei van dorpen en steden verdwenen. Maar veel van deze paden zijn ( en worden nog steeds) door de inzet van vrijwilligers in ere hersteld. Deze paden liggen in het groen verscholen en lopen door mooie, nieuw aangelegde natuurgebieden. Steeds is de kerktoren in de verte te zien.

Als laatste in de eerste etappe van deze wandeling lopen we richting Beltrum, dat al vele eeuwen oud is. Het jaar 1236 beschouwen de geschiedschrijvers als geboortejaar van Beltrum, dan bekend onder de naam Belteren. Samen met de buurschappen Avest, Lintvelde en het Gelderse Zwolle behoorde het tot het gebied dat aan de graaf van Zutphen werd verkocht. Aan het eind van de 18e eeuw( 1795) wordt Beltrum een zelfstandige gemeente. In 1819 lijft de gemeente Eibergen Beltrum in.

Vele van de genoemde plaatsen/ buurschappen horen sinds 2005 tot de gemeente Berkelland.

[0] Tekst en foto: IVN PR