IVN-KNVV wandeling: Oude en nieuwe landgoederen

X 47

Op zondagmiddag 16 juli a.s. houden de afdeling Oost-Achterhoek van de KNNV en het IVN een natuurwandeling met als thema: oude en nieuwe landgoederen.

De start is om 14.00 uur vanaf het parkeerplaatsje aan de Kotmansweg, 7109 CH Winterswijk-Miste. Deze parkeerplaats is per auto alleen te bereiken vanaf de Heenkamppieperweg. Einde van de wandeling ca. 16.30 uur.

Rond Winterswijk liggen een aantal landgoederen. Veel daarvan zijn al heel oud. Ze kenmerken zich o.a. door oud geboomte.

De meeste zijn halverwege de 19e eeuw ontstaan toen de markegronden verdeeld werden. De scholtenboeren maakten van hun machtpositie gebruik door zich veel van deze markegronden toe te eigenen. Veel van de grond kon nog niet ontgonnen worden en daar zijn toen bomen op geplant. Hout was een belangrijk en kostbaar bezit. In de loop der jaren zijn hier gebieden met hoge natuurwaarden ontstaan.

Maar ook in onze tijd ontstaan landgoederen. Met name door het streven van de overheid om meer variatie in het landschap te krijgen, is het stichten van nieuwe landgoederen bevorderd. Rond Winterswijk zijn verschillende voorbeelden te zien.

Maar hoe pakken deze nieuwe landgoedeigenaren het aan? Boompje groot, plantertje dood? Wat men o.a. doet om op deze nieuwe landgoederen natuurwaarden te creëren, kunnen we goed zien op landgoed Kotmans. We kunnen dit goed vergelijken met de oudere landgoederen in de buurt.

Aanmelden voor deze excursie is niet nodig. Deelname is gratis. Voor de koffie of thee halverwege wordt een kleine bijdrage gevraagd.