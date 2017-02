Jan Terlouw in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Vrijdagavond 10 februari is Jan Terlouw te gast in het Literair Café van de Koppelkerk. Terlouw gaat in gesprek over zijn nieuwste boek Het Hebzuchtgas, waarin de schrijver zijn maatschappelijke bewogenheid niet verhult.

Jan Terlouw (1931, Kamperveen) werkte jaren als kernfysicus voordat hij in 1970 besloot de politiek in te gaan. Hij was onder meer fractievoorzitter van D66, Minister van Economische Zaken, Commissaris der Koningin in Gelderland en senator van de Eerste Kamer. Tegelijkertijd debuteerde hij als kinderboekenschrijver met Pjotr en Oom Willibrord. Zijn bekendste boeken zijn Koning van Katoren (bekroond met een Gouden Griffel en verfilmd in 2012) en Oorlogswinter (naar de verfilming in 2008 kwamen bijna een miljoen bezoekers).

Naast zijn schrijverschap en politieke loopbaan is Jan Terlouw ook bekend van zijn maatschappijkritische pleidooi voor ‘het touwtje uit de brievenbus’ recentelijk in De Wereld Draait Door. Volgens Terlouw lijdt de huidige tijd aan een chronisch gebrek aan vertrouwen. Hartstochtelijk riep hij medeburgers en politici op om de integriteit en het publieke belang weer centraal te stellen in plaats van eigenbelang en winstbejag.

Voor deze avond is nog slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Deze zijn zijn te reserveren via info@koppelkerk.nl of verkrijgbaar bij Boekhandel Messink & Prinsen in Aalten.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort Datum: vrijdagavond 10 februari Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur) Entree: € 7,50 Reserveren: info@koppelkerk.nl / 0543-216005