Jazz-jamsessie met Karel Giltay

BREDEVOORT – Zondagmiddag 5 februari is alweer de vierde jazz-jamsessie in het Boekencafé van de Koppelkerk. Sessieleider deze keer is Karel Giltay. Muzikanten zijn vrij om mee te spelen in de jamsessie, maar alleen luisteren mag natuurlijk ook. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Karel Giltay speelde in tal van orkesten en leerde als docent vele beginnende muzikanten de fijne kneepjes van de jazz en de improvisatie. Voor jazzvereniging Jazzewind in Winterswijk leidde hij workshops en vele jaren het ‘leerlingenorkest’ Maandagavondcollectief. Voor de Doetinchemse jazzvereniging DoeJazz’88 is hij mede verantwoordelijk voor de programmering van jazzbands. Met zijn staat van dienst kan hij met recht de nestor van de Achterhoekse jazz genoemd worden. In de Koppelkerk speelt Karel afwisselend piano en sax en heeft naast zich in het basiscombo de Jazzewindleden Buce Lopulissa op bas, Wim Meijerink op drums en Joop Hillen af en toe op de piano.

Stukken die op het programma staan zijn o.a. van Thelonious Monk, Sonny Rollins en Charlie Parker. Muzikanten die willen meespelen kunnen via info@koppelkerk.nl <mailto:info@koppelkerk.nl> een lijst met te spelen nummers opvragen – desgewenst ook met bladmuziek (zet er dan even bij welk instrument je speelt). Maar natuurlijk kan men ook zelf nummers inbrengen op de sessie.

De sessie begint om 16.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Het zeer ervaren basiscombo staat klaar voor weer een swingende namiddag in Bredevoort!

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort Datum: zondagmiddag 5 februari Tijd: 16.00 – 18.00 uur Entree: vrije gift