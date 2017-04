Jazz-zangeres Masha Bijlsma treedt op in de Koppelkerk

X 213

BREDEVOORT – Op zaterdagavond 6 mei treedt de internationaal gelauwerde jazz-zangeres Masha Bijlsma met haar kwartet op in de Koppelkerk in Bredevoort. Masha Bijlsma staat bekend om haar ‘zwarte’ stemgeluid en haar fantastische timing en tekstinterpretatie.

Na de piano en de basgitaar ontdekte Masha Bijlsma op 19-jarige leeftijd haar zangtalent en vormde nog datzelfde jaar de Masha Bijlsma Band. De band was een onmiddellijk succes en speelde over de hele wereld: Duitsland, België, Griekenland, Engeland, Indonesië en de VS. In eigen land trad Masha Bijlsma onder meer op bij het beroemde North Sea Jazz Festival en bij het tv-programma Vrije Geluiden. De Amerikaanse jazz-zangeres Abbey Lincoln was een grote inspiratiebron voor haar.

Masha Bijlsma maakte zes CD’s die lovend werden ontvangen door de pers. Over haar ballad-CD ‘Whispers and Moans’ schreef Jean Paul Heck (Telegraaf/ Jazzism): “Dit wijf heeft een moordstem; de beste Nederlandse jazzplaat van 2008.”. Op haar repertoire staan nummers van Thelonious Monk, Fats Waller, Charlie Haden, Kate Bush, Noa en eigen werk.

Datum: zaterdagavond 6 mei

Aanvang: 21.00 uur (zaal open: 20.30 uur)

Entree: € 10,-

Reserveren: info@koppelkerk.nl / 0543-216006