Jazzconcert van Bart Wirtz in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Zaterdagavond 14 januari treedt altsaxofonist Bart Wirtz met zijn trio op in de Koppelkerk in Bredevoort. Bart Wirtz is regelmatig te zien in de De Wereld Draait Door en won in 2012 de Edison Publieksprijs.

Het album iDreamer, dat in New York werd geproduceerd met onder anderen Nicholas Payton, bracht de carrière van altsaxofonist Bart Wirtz in één klap in een stroomversnelling. Het resulteerde in de Edison Publieksprijs in 2012.

Wirtz’ nieuwste plaat Beneath the Surface gooit tevens hoge ogen. Recensenten zijn vol lof over de plaat die draait om de spanning tussen hart en hoofd. Het is het meest persoonlijke album van Bart Wirtz tot dusver. Sommige emoties, zoals persoonlijke twijfel en onzekerheid, liggen aan de oppervlakte; andere zijn meer verdekt en verholen.

Samen met Kasper Kalf (bas) en Pim Dros (drums) zal de altsaxofonist op deze zaterdagavond in de Koppelkerk een dwarsdoorsnede van zijn oeuvre spelen.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: zaterdagavond 14 januari

Tijd: 21.00 uur (zaal open: 20.30 uur)

Entree: € 10,-

Reserveren (gewenst): info@koppelkerk.nl / 0543-216005

[0] Foto: Bart Wirtz - Foto PR