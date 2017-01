Jong Achterhoeks talent exposeert in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Van 7 januari tot 12 februari is de expositie ‘Achterhoekse Lente’ te zien in de bovenzaal van de Koppelkerk. Terwijl in de kerkzaal van de Koppelkerk het werk van tien Achterhoekse fijnschilders centraal staat, is in de bovenzaal het werk vier jonge, getalenteerde Achterhoekse kunstenaars te bewonderen. ‘Achterhoekse Lente’ toont het werk van Dorian Temming, Kees Westervelt, Tom Putman en Steef Wildenbeest.

Dorian Temming (Lichtenvoorde, 1989) studeerde in 2014 af aan de kunstacademie AKI in Enschede. Alledaagse thema’s zoals voorwerpen, eten, en mens en natuur in hun samenwerking en tegenwerking inspireren haar. Dit levert vreemde verbindingen op of ongewone – maar voor haar kloppende – samenkomst van voorwerpen. In de expositie toont Dorian Temming haar tekenwerk.

Bij installatie-kunstenaar Kees Westervelt (Aalten, 1992) draait het om de dynamiek tussen de traditionele techniek, zoals tekenen, die beperkingen met zich meebrengt, en het werken met de computer dat eindeloze mogelijkheden verschaft. Kees Westervelt studeerde in 2014 af aan de kunstacademie ArtEZ in Zwolle.

Tom Putman (Winterswijk, 1994) onderzoekt in zijn ruimtelijke werk de grenzen van objecten en hun functie. Hoe een object eruit ziet, is veelal bepaald door de functie die het ons biedt. De waarneming van een object is onlosmakelijk verbonden met zijn functionaliteit. Het is lastig om het object ‘blanco’ te beschouwen. De werken van Tom bestaan uit het verzamelen, aanpassen en vervormen van deze objecten. Wat gebeurt er wanneer ze van hun gebruikelijke context worden verwijderd? Tom Putman studeerde in 2016 af aan de kunstacademie AKI in Enschede.

Illustrator Steef Wildenbeest (Doetinchem, 1987) maakt illustraties en stripverhalen, voornamelijk met potlood. Melancholie speelt een centrale rol in zijn tekeningen. Doordat elementen, lijnen en vlakken op een dromerige manier in elkaar overlopen krijgt het werk een vervreemdende werking, waardoor het onderhuids doorwerkt. Steef won in 2013 de Fiep Westendorp Stimuleringprijs en exposeert momenteel naast de Koppelkerk in Museum De Fundatie in Zwolle.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Openingstijden: vrijdag-zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Looptijd: 7 januari t/m 12 februari

Entree: vrij

[0] Foto's: PR