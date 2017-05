Kartoffelfest van Jong Gelre en ‘t Noorden

X 16

AALTEN – In Aalten aan de koningsweg naast Partycentrum Pannenkoekenhuys ’t Noorden wordt op zaterdag 13 mei het ‘Kartoffelfest’ van Jong Gelre Aalten gehouden. Vanaf 21:00 uur start de avond met de band ‘De Wethouders’, een band dat garant staat voor een ouderwets gezellige avond.

’t Noorden en Jong Gelre Aalten hebben elkaar gevonden om een groot tent feest te organiseren. Omdat de beoogde aardappelschuur nog niet leeg was, vindt het feest nu plaats in een tent achter ’t Noorden aan de koningsweg. Het weiland wordt omgedoopt tot aardappel festival terrein voor het ‘Kartoffelfest’.

De rock-‘n-roll band uit Zuidwolde en Hoogeveen, ‘De Wethouders’, zullen met nummers van onder andere Status Quo, AC/DC, Mooi Wark, Normaal en vele andere rocksensaties het dak er (figuurlijk) af blazen. Ouderwets gezellig in een tent op de hei met een goede band in Aalten. De kaarten zijn in de voorverkoop €6,- per stuk en aan de tent ingang €8,- per stuk. Kaarten via www.jonggelreaalten.nl. De toegang is vanaf 16 jaar.

Zaterdag 13 mei 2017

Aanvang: 21:00 uur

Kaarten via: www.jonggelreaalten.nl

Voorverkoop: € 6,-

Aan de tent: € 8,-

Koningsweg, Aalten (Achter ‘t Noorden)

