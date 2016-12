Kerstconcert Ladies Mix

WINTERSWIJK – Vocaal ensemble Ladies Mix geeft op vrijdag 23 december een kerstconcert in de Doopsgezinde Kerk te Winterswijk. Medewerking wordt verleend door: Claudette Doup (piano), Tjeerd Nijhof en Joris Kodde (trombone). Enkele gedichten worden voorgedragen door Jetske Dierdorp. Algehele leiding; Els Venneker.

De aanvang is om 20.00 uur en de kerk gaat open om 19.30 uur. Vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld.

Na afloop is er gelegenheid nog even na te praten onder het genot van een glaasje Glühwein of warme chocolademelk (op eigen kosten).

Foto: PR