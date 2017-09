Keurmerken voor SKB

X 61

WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in Doetinchem hebben van de Hart & Vaatgroep wederom het spataderkeurmerk ontvangen. Daarmee voldoen beide ziekenhuizen aan alle kwaliteitscriteria voor het leveren van de beste spataderzorg. Het keurmerk van De Hart&Vaatgroep helpen patiënten een geïnformeerde keuze te maken voor een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waar goede spataderzorg worden aangeboden.

Spataderkeurmerk

Om in aanmerking te komen voor het Spataderkeurmerk, moeten ziekenhuizen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en -laboranten.

Een van de criteria is dat er vóór een operatie een duplexonderzoek moet zijn uitgevoerd bij ten minste 95% van de behandelde patiënten. Met een duplexonderzoek wordt met echo gekeken naar de bloedvaten en tegelijkertijd met doppler geluisterd naar de bloedstroom. Hiermee wordt de ernst van de spataderen vastgesteld.

Een andere vereiste is dat patiënten de benodigde diagnostische onderzoeken en bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag kunnen plannen.

De Hart&Vaatgroep

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl. Via www.hartenvaatgroep.nl is de lijst met de kwaliteitscriteria in te zien.