Kinderboekenweekactiviteiten bieb in teken van griezelen

ACHTERHOEK – Van woensdag 4 tot en met zondag 15 oktober 2017 is het weer Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is er een voor hele moedige kinderen: ‘Gruwelijk Eng!’. Alle griezelige informatieve en leesboeken staan in het middelpunt van de belangstelling. Natuurlijk organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek tijdens deze enge Boekenweek gruwelijke activiteiten.

‘Griezelen is zo eng nog niet… ?!’, gespeeld door PEERtoftheater

Op woensdag 4 oktober komt PEERtoftheater met de voorstelling ‘Griezelen is zo eng nog niet… ?!’ naar de Bibliotheek Winterswijk. De voorstelling begint om 16.00 uur en vindt plaats in de theaterzaal van het GKC (ingang via bibliotheek). De voorstelling is bedoeld voor iedereen van 4 tot en met 8 jaar (en natuurlijk voor hun ouders) en de toegang is gratis.

De heksen Siepie en Jut wonen naast elkaar, ze vinden elkaar best aardig, maar houden allebei van een andere kleur. Dit zorgt nog wel eens voor wat problemen….En er breekt pas echt paniek uit als de kleuren door elkaar komen. Siepie is een echte griezelheks maar voor Jut is dit nog lastig. Ze weet niet goed hoe ze moet griezelen. Samen met de kinderen brouwen ze een nieuwe toverdrank. En beetje bij beetje leert Jut hoe het is om te griezelen.

‘Bang Meisje’, gespeeld door Theater Noggus

Theaterduo Noggus is dit jaar te gast in drie bibliotheken: Borculo, Eibergen en Lichtenvoorde. De voorstelling die gespeeld wordt is ‘Bang Meisje’, een bewerking van het prentenboek geschreven door Mathilde Stein en Mies van Hout.

De verhaal gaat over een bang meisje dat minder bang wil zijn. Ze gaat op reis naar de toverleeuw voor hulp. Onderweg komt ze een draak, spin, heks en een spook tegen. Ze is dan bang, maar gaat toch door. Ze wordt gedurende de reis minder bang. Bij de leeuw vraagt ze om hulp. De leeuw neemt de reis met haar door en somt op wie ze tegengekomen is en benadrukt het feit dat ze doorging. Zijn conclusie is dat ze geen bang meisje meer is, maar een best wel dapper meisje. Trots gaat het meisje naar huis, waar ze laat zien dat ze inderdaad geen bang meisje meer is.

De voorstelling is te zien op zaterdag 7 oktober, 10.30 uur, in de Bibliotheek Eibergen. Diezelfde dag, maar dan in de middag, bezoekt Noggus (om 14.00 uur) de Bibliotheek Lichtenvoorde. Enkele dagen later, op woensdag 11 oktober om 16.00 uur is de Bibliotheek Borculo aan de beurt. De toegang is gratis. Ook deze voorstelling is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar, waarbij hun ouders natuurlijk ook welkom zijn.

Griezelnacht in de Bibliotheek Eibergen

De bibliotheek in Eibergen staat op vrijdag de 13de oktober helemaal in teken van het GRIEZELEN!

Wat gaat er gebeuren? Heel veel spannende, enge en griezelige zaken! Er is voor iedereen vanaf 9 tot 12 jaar wat te doen, te maken, te kijken, te luisteren, te eten en te drinken…. Vanaf 19.30 uur tot middernacht zijn er doorlopend workshops, spel- en knutselactiviteiten. Op vaste tijden worden spannende verhalen voorgelezen en er wordt een film vertoond. En natuurlijk zijn er griezelig lekkere versnaperingen en kunnen kinderen zich tot griezels laten schminken.

Kinderen die durven mogen tot middernacht blijven: we sluiten de griezelnacht dan gezamenlijk af. Ook deze activiteit is gratis, maar je moet je wel van te voren aanmelden: 088-0062929.