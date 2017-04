Laat gratis uw cholesterol, bloeddruk en bloedsuiker meten op de Dag van de Beroerte

X 47

Dinsdag 9 mei 2017 is het de Europese Dag van de Beroerte.

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk organiseert die dag van 9.00 tot 15.30 uur een informatiemarkt in de centrale hal van het ziekenhuis. De nadruk ligt op preventie en het verkleinen van de risico’s op hart- en vaatziekten.

Het thema dit jaar is ‘De impact van een beroerte’. Het verder leven na een beroerte is een belangrijk onderwerp. Het voorkomen van een eerste beroerte, maar ook het verkleinen van de kans op een tweede of volgende beroerte kan door een aangepaste leefstijl: goede voeding, voldoende bewegen, minder stress, niet roken en matig met alcohol. Ook controle (minstens een keer per jaar) op de risicofactoren door uw (huis)arts is van belang.

Op 9 mei zijn in de hal van het SKB verschillende plekken ingericht waar mensen de mogelijkheid hebben hun cholesterol en bloedsuiker te laten prikken, de bloeddruk te laten meten en hun BMI te laten uitrekenen. Verpleegkundigen en diëtisten zijn die dag aanwezig om tips te geven. Net als voorgaande jaren wordt er gewerkt met gekleurde kaartjes met daarop een nummer. Zo is precies te zien wanneer iemand aan de beurt is. De uitkomsten van de testen bieden inzage in de leefstijl en mogelijke risicofactoren. Komen hier bijzonderheden uit, dan bespreken de verpleegkundig specialisten neurologie dit direct met u.

Gezonde leefstijl verminderd kans op een CVA

“Iedereen kan door een CVA worden getroffen, maar door een aanpassing van de leefstijl, zoals stoppen met roken, goede voeding, voldoende bewegen en matig met alcohol kan het risico op een hersenbloeding of herseninfarct al sterk verminderen,“ besluit Renata Gierkink, verpleegkundig specialist Neurologie.