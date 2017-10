Laatste fase aanpassing N18 bij Varsseveld

X 35

VARSSEVELD – Aannemer BAM start in opdracht van Rijkswaterstaat in november met de laatste fase van reconstructie van de N18 bij Varsseveld. In de maand november werkt BAM aan N18 tussen de aansluiting van A18-N18 en de Zelhemseweg (N330). Daarnaast worden de werkzaamheden aan de fietstunnel bij de Hiddinkdijk afgerond. Het verkeer op en naar de N18 moet rekening houden met omleidingsroutes en langere reistijden.

Drie nachtelijke afsluitingen

Op donderdag 2 november, vrijdag 3 november en donderdag 23 november wordt van 19.00 uur tot en met 06.00 uur gewerkt aan de N18 tussen de aansluiting van de A18-N18 en de Zelhemseweg. Tijdens deze nachtafsluiting kan het verkeer geen gebruikmaken van de kruising bij de Zelhemseweg.

Werkzaamheden bij de A18

Van maandag 13 november tot en met vrijdagochtend 17 november wordt er dag en nacht gewerkt aan de aansluiting N18-A18. Gedurende de werkzaamheden kan het verkeer overdag gebruik blijven maken van de aansluiting. Tijdens de nachten is de aansluiting echter gesloten van 19.00 tot 06.00 uur. Verkeer dient rekening te houden met een lagere maximum snelheid, omleidingsroutes en langere reistijden.

Omleidingsroutes

Gele borden geven ter plaatse informatie over de omleidingsroutes. Omleidingsroutes zijn ook te vinden op www.bambouwtN18.nl. Bij ongunstige weersomstandigheden of onverwachte omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk dan op www.bambouwtN18.nl, bel met de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 of kijk op www.rijkswaterstaat.nl.

Meer informatie over de Nieuwe Twenteroute vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/nieuwetwenteroute en op Facebook en Instagram @nieuwetwenteroute.