Lange snertwandeling in Winterswijk Woold

*WINTERSWIJK WOOLD – *De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert op* zaterdag 14 januari *een lange snertwandeling door buurtschap Het Woold. Of het nu sneeuwt, vriest of dooit: het Woold is altijd mooi. De boswachter bepaalt de exacte route aan de hand van het weer. De tocht gaat in ieder geval grotendeels over onverharde wegen en paden langs oude landgoederen, een voormalige spoorlijn en ook over de groene grens Duitsland in. Mensen zult u weinig tegenkomen, reeën misschien wel. Het is aan te raden iets extra’s te eten en te drinken mee voor onderweg en stevige, waterdichte schoenen aan te trekken. Deze wandeling is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Start: 10.00 uur bij Herberg Harmienehoeve, Kulverweg 2-4, 7108 BB Winterswijk-Woold. Duur: 5 à 6 uur. Afstand: ca. 15 km. Deelname: € 5,00 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige donateurspas. Voor een glas glühwein en een kop erwtensoep met roggebrood en katenspek aan het einde van de wandeling, betaald u € 7,95 p.p. Betaling: contant op locatie (geen pin aanwezig, graag gepast betalen).

Reserveren niet nodig. Informatie www.glk.nl/evenementen of Harry Wisselink, tel. 06-10161291 <06%2010161291>

Foto: Geldersch Landschap Kasteelen

[0] Foto: Geldersch Landschap Kasteelen