Lazy Sunday afternoon in Speeltuin Noord

BORCULO – Op zondag 7 mei wordt er een inloopmiddag gehouden waarbij iedereen uit Borculo is uitgenodigd. Belangstellenden kunnen dan kennis maken met speeltuin. Tijdens deze middag zullen er tal van activiteiten georganiseerd worden. “We hopen niet alleen jonge ouders te bereiken maar ook de ouderen willen we de mogelijkheden laten zien. Misschien wilt u wel gebruik maken van ons gebouw? Voor een workshop, een vergadering of gewoon een gezellig middagje handwerk of een kaartje leggen. Een balletje gooien op de jeu de boulesbaan kan ook”, aldus de organisatie.

De middag start met een ‘kofferbak verkoop’ waarbij de iedereen hun waar te koop aan kan bieden vanuit de kofferbak van de auto. “We hebben de beschikking over 30 parkeerplaatsen die allen gelegen zijn tegenover de speeltuin”.

Er zal een live optreden plaats vinden waarbij de geluidsversterkers op matig tot zacht zullen staan. Een relaxte sfeer zal hierbij het uitgangspunt zijn. De pauzes zullen worden opgevuld door een dj waarbij muziek uit de jaren 60 en 70 van vorige eeuw (Flower Power) gedraaid zal worden.

Verder is er een verloting. Hierbij zullen kleine prijsjes worden verloot (Rollades, Taarten, etc)

Iedere bezoeker krijgt bij binnenkomst van de speeltuin een gratis lot en speelt dus automatisch mee. Tevens is er gelegenheid tot het nuttigen van een drankje.

Kofferbak verkoop: 14:30 uur tot 17:30 uur

Livemuziek: 15:00 uur tot 20:30 uur

Aanmelden voor de kofferbakverkoop (vol is vol) of verdere informatie fredstomps@gmail.com of 06-52116900

