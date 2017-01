Leefbaarheid, geen ver van mijn bed show!

Hoe en op welk moment worden bewoners betrokken bij plannen en beleidsontwikkeling? De vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK) houdt op 4 februari het PlattelandsParlement Gelderland over de samenwerking tussen bewoners, gemeenten en de provincie. Er worden aan de hand van uiteenlopende thema’s aanbevelingen geformuleerd om te werken aan sterke Gelderse verbindingen van kern tot provincie.

Een greep uit de thema’s: samenwerken met jongeren, groene bewonersinitiatieven voor een aantrekkelijke woonomgeving en woonbeleid dat aansluit bij de lokale behoefte. Over het algemeen kan gezegd worden dat de insteek is ‘praat mét ons in plaats van over ons!’. Geïnspireerd door cases gaan deelnemers met elkaar in discussie over constructieve werkwijzen die leiden tot goede plannen, draagvlak en creatieve oplossingen. Tussen de deelnemers treffen we bewoners die actief zijn voor hun dorpsbelangenorganisatie of dorpshuis, Provinciale Statenleden, gemeentemedewerkers en lokale politici.

Op deze dag kunnen deelnemers ook kennis opdoen van diverse organisaties die klaar staan om bij projecten te adviseren of te ondersteunen. Kom ook en praat mee! De locatie is het nieuwe gemeentehuis van Zevenaar.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, meer informatie en aanmelden op: www.dkkgelderland.nl .