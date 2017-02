Lezing over de Moderne Devotie in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Zaterdagavond 18 februari zal Hans de Graaf een lezing geven in het maandelijkse Kenniscafé van de Koppelkerk over de Moderne Devotie en het verdwenen klooster ‘Nazareth’ (in de volksmond: ‘klooster Schaer’) bij Bredevoort.

De Moderne Devotie is een spirituele beweging binnen de middeleeuwse katholieke kerk die opkwam aan het eind van de veertiende eeuw. De beweging ontstond uit onvrede over de misstanden onder de geestelijkheid en in de kerkelijke leiding. Oprichter Geert Grote wilde terug naar de waarden van de vroege christenen: oprecht vroom handelen, gehoorzaamheid en een leven in eenvoud. Thomas à Kempis gaf het ideaal van de Moderne Devotie ‘handen en voeten’ met praktische richtlijnen in zijn boek De Imitatione Christi (‘De navolging van Christus’).

Na de dood van Geert Grote volbracht volgeling Florens Radewijns de wens door een klooster te stichten: Windesheim (ongeveer 10 km ten zuiden van Zwolle) aan de IJssel. De Congregatie van Windesheim bestond op haar hoogtepunt, omstreeks 1510, uit ruim honderd kloosters, hoofdzakelijk in Nederland en rondom Keulen.

Het klooster Nazareth was hier één van. Het lag aan de rand van de Schaersheide en een ondoordringbare veengebied bij Bredevoort. Het werd ‘Domus Beatae Mariae in Nazareth’, in de praktijk ‘klooster Schaer’ genoemd. De grond was in 1429 beschikbaar gesteld door Derk van Lintelo, een edelman, waarschijnlijk wonende op het borgleen ‘t Walfort. De spirituele invloed is bewaard gebleven in muurschilderingen in de oude Sint-Jacobuskerk te Winterswijk, dat bij de Heerlijkheid Bredevoort behoorde.

Hans de Graaf deed uitgebreid onderzoek naar de orde van de Moderne Devotie en ‘klooster Schaer’ dat resulteerde in het boek ‘Windesheimers op de heide: het verdwenen Klooster Nazareth bij Bredevoort en zijn geestelijke en materiële omgeving’ (Uitgeverij Fagus).

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: zaterdagavond 18 februari

Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 5,-

Reserveren (gewenst): info@koppelkerk.nl / 0543-216005