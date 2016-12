Lichtjeswandeling over landgoed Mentink

WINTERSWIJK – Wandel in de kerstvakantie mee met de sfeervolle lichtjestocht op landgoed Mentink bij Winterswijk. Op pad met de boswachter, een lampion in de hand en genieten van de natuur in het donker! Na afloop warme chocolademelk of glühwein bij de vuurkorf.

Natuurmonumenten organiseert deze bijzondere avondwandeling voor gezinnen op dinsdag 27 december. De wandeling begint om 18.30 uur en duurt tot 20.30 uur. De kosten voor deelname bedragen € 6,00 voor leden, kinderen lid en OERRR-kinderen en € 9,00 voor niet-leden en kinderen niet-lid. Let op: u kunt zich alleen van tevoren aanmelden via www.natuurmonumenten.nl .

Het donkere bos verkennen

Wat hoor je als je stil bent? Hoor je de uilen roepen? En wat zie je in het donker, nachtdieren misschien? Ontdek ze samen met de gids van Natuurmonumenten. Onderweg hoor je mooie verhalen over de dieren in het bos van landgoed Mentink.

