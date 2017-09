Locaties gezocht voor vierde Dag van de Achterhoekse Popmuziek

X 26

Winkels, café’s, studio’s, cultuurcentra of huiskamers

Op zaterdag 18 november wordt voor de vierde keer de ‘Dag van de Achterhoekse Popmuziek’ (DAP) georganiseerd om zo de succesvolle Achterhoekse popcultuur te vieren. In 2016 speelden bij ruim 20 locaties – van cafés en cultuurhuizen, tot winkels, studio’s en galeries – de hele dag Achterhoekse artiesten. Muziekliefhebbers kunnen op deze dag kennismaken met nieuwe en bestaande Achterhoekse artiesten. Artiesten krijgen zo de kans om hun zichtbaarheid in de regio te vergroten. Daarnaast wordt de relatie tussen muzikanten en de muziekindustrie verstevigd door er ook actief studio’s, geluidsbedrijven, boekingsbureaus en scholen bij te betrekken.

Oproep: locaties gezocht!

Ruim zeventig acts hebben zich dit jaar al aangemeld om te spelen. Nu is aan het café’s, winkels, studio’s of andere locaties in de hele Achterhoek om deze artiesten een speelplek te bieden en zo samen de Achterhoekse popcultuur te vieren. De wens van de organisatie is dat er op 18 november in alle Achterhoekse dorpen, steden en buurtschappen iets met popmuziek wordt gedaan. Een klein akoestisch optreden, een expositie over popcultuur, een lezing of gedicht met lokale popverhalen, een groot concert, noem het maar op.

Deadline 1 oktober

Locaties, maar ook artiesten die nog willen deelnemen aan de DAP, kunnen zich nog tot 1 oktober aanmelden via het formulier op www.behindthecorner.nl/dap17. Daar is tevens meer informatie te vinden over de aanmeldprocedure en een overzicht van de editie van 2016. De website zal in de komende maanden regelmatig worden geüpdatet.

Nieuw: De Achterhoekse Muzikantendag (DAM)

In de komende jaren zal voor alle muziekgenre’s tijdens de DAP ook De Achterhoekse Muzikantendag (DAM) worden georganiseerd. Van hiphop en dance, tot singer-songwriter en bands. Van ervaren artiest tot jong talent, van masterclasses tot lezing en van video-interviews tot showcase optredens. Het programma van DAM 2017 in de DRU Cultuurfabriek wordt binnenkort bekend gemaakt, maar de organisatie staat nog open voor wensen en suggesties. Muzikanten, muziekscholen, docenten en andere initiatieven worden van harte uitgenodigd mee te denken over de invulling van DAM en kunnen zich melden via dap@behindthecorner.nl.



Nieuw: De aftrap op vrijdagavond

Ook nieuw dit jaar is de openingsavond voorafgaand aan de DAP. In de voorgaande jaren ontbrak namelijk een gezamenlijke netwerkborrel voor Achterhoekse muzikanten en industrie. Dit jaar wordt op vrijdagavond 17 november een groot gezamenlijk feest georganiseerd met een mega formatie van “88 8erhoekse muzikanten”: van Soul tot Slash, van Metal tot Unplugged en van Southern Rock tot 90’s Rock! De Achterhoekse roulatieformatie Hooked zal met een “Best Of” show deze speciale aftrap verzorgen met 10 zangers, 10 zangeressen, 15 drummers, 15 bassisten, 15 gitaristen en diverse toetsenisten, blazers, strijkers en een koor! Er zijn al veel kaarten verkocht, daarom adviseert de organisatie tijdig kaarten te reserveren, want op is op.