Music, Food & Happiness het Langenbergpark

BOCHOLT – Van 18 t/m 20 augustus zal de organisatie van LUST Food Truck Festival het Langenbergpark te Bocholt in een walhalla van eten veranderen. Organisatoren Jeroen Schreurs en Roy Heesen, die in samenwerking met Stadtmarketing Bocholt het festival organiseren, verheugen zich op de komst van zo’n 35 Food Trucks afkomstig uit Nederland.

De Trucks met hun opvallende verschijningen komen hoofdzakelijk uit Amsterdam en omstreken. Al deze trucks bereiden verschillende gerechten afkomstig uit de hele wereld. De gerechten zullen vers bereidt worden voor de bezoekers in het Langenbergpark. De beide organisatoren hebben inmiddels met LUST al enige ervaring opgedaan op het gebied van Food Truck Festivals in Nederland. Tijdens het festival in Nederland, Winterswijk, waren ook veel Duitse bezoekers aanwezig, waarna de organisatie besloot het evenement ook naar Duitsland te halen.

In de zomer van 2017 zal dan ook een tour langs het Duitse grensgebied gehouden worden met onder andere een stop in Bocholt. Op vrijdag 18 augustus begint het LUST Food Truck Festival in het Langenbergpark waarna tot en met zondag 20 augustus culinaire hoogstandjes worden geserveerd en een relaxte setting wordt neergezet.

Food Truck Events is een groeiende trend, het aanbod wordt breder, innovatiever en gevariëerder. Alles wat in de steden te vinden is aan eten is tegenwoordig ook verkrijgbaar bij de Food Trucks, is snel te bereiden, relatief eenvoudig maar ook zeker gezond. Te denken valt aan sushi, oosters, tacos, burgers, currywursten, cupcakes of vegetarisch. In het Langenbergpark zijn al deze lekkernijen, en nog veel meer, uiteraard te vinden.

Onder het motto “Music, Food & Happiness” zal het langenbergpark omgetoverd worden met veel lichten en decoratie om zo een relaxte setting te realiseren waar men graag blijft hangen. Op deze manier wil de organisatie graag dat de bezoekers blijven ‘parkhangen’. Daarnaast zorgen de verschillende Food Trucks voor een mooi contrast met de natuur in het park. Om een goede setting neer te zetten en de bezoekers optimaal te vermaken zullen verschillende livebands in het park optreden, net als enkele DJ’s. Dit alles gebeurd op de achtergrond van het hele evenement. Ook voor de kinderen zullen er verschillende activiteiten zijn. Tot slot zullen er verschillende soorten drank waaronder Speciaalbieren vanuit meerdere barren worden aangeboden en zal er een biergarten ingericht worden.

Op vrijdag start het festival om 16:00 uur, op zaterdag wordt om 12:00 uur gestart met koken. Uiteraard is het festival in het Langenbergpark gratis te bezoeken. Het zal het eerste evenement zijn in het vernieuwde park, waardoor het ook voor vele Bocholtse inwoners een bijzonder evenement zal zijn!