Maak kennis met de muziekwereld bij Volharding

BORCULO – Muziekvereniging Volharding zal in februari 2017 opnieuw van start gaan met het Windkracht 6 project. De jeugd leert daarbij kennismaken met de verschillende instrumenten die je in een harmonieorkest vindt. Er wordt gezongen, gedanst, gemusiceerd, instrumenten uitgeprobeerd en vooral veel plezier gemaakt.

Het project dat Volharding gaat doen heeft nog een extraatje. De kinderen leren namelijk ook noten lezen en blokfluit spelen. Zo krijgen ze in korte tijd de beginselen van het muziek maken onder de knie. Als leuke afsluiting van dit project zal er in samenwerking met de harmonie van Volharding een concertje gegeven worden.

De lessen starten op dinsdag 7 februari 2017 en zullen wekelijks iedere dinsdag gegeven worden in muziekcentrum Borculo aan de Haarloseweg. Lestijden zijn van 15.30 uur tot 16.15 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rosanne Sprick: rosannesprick@hotmail.com. U kunt uw aanmelding mailen naar het secretariaat van Volharding: info@volhardingborculo.nl <mailto:info@volhardingborculo.nl> . Opgave is mogelijk t/m 3 februari 2017.

Kijk voor meer informatie over muziekvereniging Volharding ook op de website: www.volhardingborculo.nl