Maarse Drukwerk 40 jaar: Van dorpsdrukker tot industrieel drukker

EIBERGEN – “We willen niet de focus leggen op ons machinepark, daar gaat het niet om. De klant interesseert het niet op welke machine we het product maken. Het gaat om het product zelf. Daar ligt onze focus. Ook het goed zijn voor je mensen, energieneutraal produceren, afval hergebruiken, dat vinden wij de normaalste zaak van de wereld. Dat moet in je kernwaarden zitten.”

Aan het woord Fabian Maarse (32), die sinds vijf jaar de scepter zwaait binnen Maarse Drukwerk. “We staan midden in de samenleving, streven ‘noaberschap’ na. We moeten als Achterhoekers meer geloven in ons zelf. Ik probeer het bedrijf met Achterhoekse nuchterheid te runnen, in combinatie met een vleugje Amsterdamse bluf. We hebben zulke mooie bedrijven in de Achterhoek. Draag die trots uit. Laat het zien. Heel Nederland loopt weg met de Zwarte Cross. Vijf jaar geleden werden we er nog om uitgelachen.” Maarse jr. nam het stokje over van vader Wim. In het operationeel gebeuren wordt Fabian bijgestaan door zijn partner Muamera Tabakovic, die hiermee de taak van Fabian’s moeder Tineke overnam.

Ongedwongen

Het was Wim Maarse die in 1976 in een voormalig confectieatelier aan de Parallelweg in Eibergen zijn eigen drukkerij begon, voor dozen, briefpapier en trouw-, rouw- en geboortekaartjes. Na drie jaar betrok hij het ruimere onderkomen aan de Kerkstraat, alwaar het bedrijf tot 2001 gevestigd bleef. De drukkerij was inmiddels gevestigd, ingeburgerd, tot ver in de regio. Het bedrijf kende enkel groei, iets dat deels aan Fabian voorbij ging. De passie die zijn ouders hadden voor het vak kwam bij Fabian gestaag. “Ik had er eigenlijk helemaal niets mee als kind en wilde eigenlijk totaal iets anders. Toen ik op zoek was naar een ander vakantiebaantje dan het aardappels rooien en aardbeien plukken vroeg mijn vader me in de zaak om eens een keer het magazijn op te ruimen en dat soort zaken.

Heel ongedwongen.

Toen mijn vader er een keer niet was en enkele collega’s me achter een drukpers zetten, toen kwam de liefde voor het vak al snel. Het creëren van mooi drukwerk waar mensen blij van worden vond ik fascinerend. Van daaruit ben ik diverse opleidingen gaan volgen op grafisch gebied. Van offsetdrukker tot en met management”.

Levenswerk

Het werd langzaam aan duidelijk dat Fabian het levenswerk van zijn vader voort ging zetten. Een reden voor Maarse sr. nieuw te gaan bouwen aan de Kiefteweg. Een goede keuze, kijkt Fabian terug. “We hebben hier onze grootste groei doorgemaakt. Van dorpsdrukker naar industriële drukker. We hadden al een mooie basis toen we hier naar toe gingen maar zijn ons blijven door ontwikkelen, we werden breder inzetbaar. Zodoende werden we ook interessant voor de industriële grote bedrijven.”

Maarse Drukwerk is veelzijdig.

“Onze kracht ligt in onze producten, speciaal veredeld, gestanst of gelamineerd drukwerk, bedrijfsfolders met speciale lak, zijn voor ons de normaalste zaak van de wereld, speciale brochures in gekke formaten. Je kunt het niet zo gek bedenken of we kunnen het wel maken. Ook onderscheiden we ons in onze benadering. We denken niet vanuit problemen maar vanuit oplossingen. Wij willen als bedrijf een verlenging van de organisatie van de klant zijn. We proberen dan ook langdurige relaties met onze klanten op te bouwen. Een klant moet er vanuit kunnen gaan dat wanneer ze een bestelling bij ons neerleggen, dat het dan goed komt. Het moet goed voelen om met ons zaken te doen. Daar hechten we veel waarde aan. We proberen binnen ieder budget de best denkbare oplossing te verwezenlijken, met zeer korte doorlooptijden. Persoonlijk contact vinden we heel erg belangrijk. Zeker in deze tijd waarin alles snel moet en via email. Nieuws van vandaag is morgen al weer oud. We kijken ook altijd zeer kritisch naar onze eigen organisatie. Alleen het beste is goed genoeg voor de klant. We proberen dingen waar te maken wat anderen niet waar kunnen maken.”

www.maarsedrukwerk.nl

[0] Tekst en foto: PR. Drukkerij Maarse

Lees ook Nieuwe naam en uitstraling drukkerij Maarse.