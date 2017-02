Mestincident Hoeninkdijk Aalten.

X 142

AALTEN – Aan de Hoeninkdijk 8 in Aalten is een mestsilo omgevallen. Er is zo’n 3.000 kub mest uitgestroomd. De melding werd deze ochtend gedaan, waarschijnlijk heeft het incident gisteravond, tijdens de storm, plaatsgevonden. Onder verantwoordelijkheid van de eigenaar is na de ontdekking vanochtend, direct gestart met opruimwerkzaamheden.

De eigenaar van de betreffende mestsilo is verantwoordelijk voor het opruimen van de uitgelopen mest en de kosten daarvan.. De Omgevings Dienst Achterhoe houdt in opdracht van de provincie Gelderland die het bevoegd gezag is, toezicht op het terrein.

De opruimwerkzaamheden zijn nog in volle gang en gaan ook het weekend verder. Inmiddels zijn de wegen in de directe omgeving van de woning schoon gemaakt. De sloten en silo worden leeggepompt en de mest wordt uitgereden op het land van de eigenaar (vanaf 16 februari toegestaan).Het gebied en de toegangsweg zijn afgezet. Belangstellenden worden op afstand gehouden.

Geen slachtoffers onder mensen of dieren

De mestsilo is tegen een stal gevallen. De dieren in deze stal zijn inmiddels verplaatst naar een andere stal. Alle dieren zijn veilig. De precieze oorzaak van het incident is nog niet bekend.

Geen gezondheidsrisico’s geconstateerd

De brandweer heeft ter plaatse luchtmonsters genomen (ammoniakmeting). De gemeten hoeveelheid stof gaf aan dat er geen risico is.

Watergangen

Het Waterschap is verantwoordelijk voor het watersysteem. Zij zijn, ook komend weekend, aanwezig en monitoren actief op het effect van de mest op watergangen. Het Waterschap geeft regelmatig updates van de bevindingen op www.wrij.nl.

Nieuws en tip insturen Heb je nieuws of heb je iets opvallends gefotografeerd laat het ons weten. Iedereen kan nieuws of persberichten sturen naar Streekgids.nl. Het nieuws (met foto) kan ingestuurd worden via onderstaand formulier. Uw e-mail (verplicht)

Titel

Nieuwsbericht

Naam tekstschrijver en/of fotograaf (verplicht)