Motorrijder slaat over de kop

RUURLO – Op zondagavond 9 juli heeft er op de Rondweg Oost – N315 bij Ruurlo een verkeersongeval plaatsgevonden. Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

Door nog onbekende oorzaak sloeg een motorrijder over de kop, waardoor hij ten val kwam, aldus de politie. Getuigen verleenden eerste hulp. De motorrijder, een jongeman, raakte hierdoor gewond en is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeluk. De motor raakte zwaar beschadigd en moest worden afgesleept.