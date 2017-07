Mountainbikeroute De Graafschap krijgt facelift

X 20

Mountainbikeroute De Graafschap in de Achterhoek kan wel wat meer uitdaging gebruiken, zodat hij meer mountainbikers trekt. Op initiatief van de Lochemse Wielerclub De Paaschberg besloten de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Zutphen, Lochem om hier samen met Stichting Achterhoek Toerisme werk van te maken. Door een bijdrage van de Provincie Gelderland van € 50.000 is de begroting voor de aanleg van nieuwe paden en uitbreiding van de route nu rond.

Daarmee kan de eerste stap gezet worden richting een volwaardig mountainbikeroutenetwerk in de Achterhoek. Wethouder Bert Groot Wesseldijk, zelf fervent mountainbiker: “De huidige route is door de vele zandwegen en verharde wegen toeristisch recreatief aantrekkelijk maar sportief niet uitdagend. In zo’n mooie omgeving als De Achterhoek kan dat zeker beter. Mooi dus dat er nu concrete stappen gezet worden naar een uitdagende mountainbikeroute. Dat is zeker ook goed voor het toeristisch bedrijfsleven in de Achterhoek”.

Singletracks

De route krijgt niet alleen een facelift, maar wordt ook gedeeltelijk aangepast naar meer aantrekkelijke gebieden. Er komt meer uitdaging door de aanleg van singletracks, kronkelende paden van zo’n 80 cm breed die in één richting bereden worden. Bovendien maken deze tracks op een natuurlijke manier gebruik van de aanwezige hoogteverschillen zoals de Lochemse Berg. De singletracks zijn niet alleen spannender dan de huidige paden en wegen, maar remmen meteen de snelheid van de mountainbikers af. Daardoor zijn ze ook veiliger. Bij de aanleg van de route zijn het voorkomen van schade aan de natuur belangrijke uitgangspunten. In de praktijk is ook al bewezen dat aantrekkelijke mountainbikeroutes leiden tot minder gebruik van overige paden. Daardoor ondervinden bijvoorbeeld wandelaars minder overlast.

Fases

Eerste stap die gezet moet worden is het in gesprek gaan met grondeigenaren over de toestemming voor de aanleg van de route. De verwachting is dat in de loop van 2018 kan worden begonnen aan de uitvoering in het veld. Dan gaat het om het bepalen van de exacte loop van de tracks, snoeien en aanleg, inclusief bewegwijzering.

Recreatie en toerisme

In heel Nederland zijn op dit moment 350.000 mountainbikers, die tenminste een keer per maand mountainbiken. En dat aantal groeit nog steeds. 50% van de mountainbikers laat de keuze voor een vakantie of weekendje weg afhangen van de mogelijkheden om te mountainbiken. Ongeveer 40% neemt zijn fiets mee op familievakanties. Gezien haar potentie zou De Achterhoek een topbestemming voor mountainbikers moeten zijn. Bij de marketing rondom de route wordt daarom nadrukkelijk het toeristisch bedrijfsleven betrokken.