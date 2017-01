Muziekvesper Musica Jacobi

WINTERSWIJK – Musica Jacobi, de Kerk&Muziek-serie van de Jacobskerk te Winterswijk start het nieuwe jaar op zondag 8 januari 2017 om 19.00 uur met een muziekvesper.

Medewerking aan de vesper wordt verleend door de virtuoze blokfluitiste Hanne Feldhaus. Zij is woonachtig in het Duitse Vreden, daar heeft ze een uitgebreide les- en concertpraktijk. In de muziekvesper krijgen blokfluit- en orgelcomposities een plaats. Soms is dat reden tot verstilling, maar op andere momenten juist tot uitbundigheid. Zo wordt de kerstperiode stijlvol afgesloten.

Verder wordt medewerking verleend door cantor-organist Wim Ruessink en lector Henk Vis. Musica Jacobi is een initiatief van de Protestantse Gemeente Winterswijk en vrij toegankelijk. Wel wordt er bij de uitgang gecollecteerd.