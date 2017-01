Een muzikale maaltijd voor instrumenten voor de jeugd van Jubal

VARSSEVELD – Op zaterdag 28 januari 2017 houdt muziekvereniging Jubal voor de 25e keer haar jaarlijkse soepactie. Leden en vrijwilligers gaan van deur tot deur met diepgevroren soepen en met rookworst. De opbrengst van de actie wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten voor de vele jeugdleden.

Veel jeugdleden

Jubal is de grootste muziekvereniging van de gemeente Oude IJsselstreek. De vereniging telt bovendien veel jeugdleden. “De helft van onze leden is jonger dan 25 jaar”, legt voorzitter Mark Jansen uit. “We blijven ook groeien. Aan het begin van deze maand zijn er weer 11 nieuwe leerlingen gestart met de basiscursus ‘Muziek Maak Je Zelf’.”

Dus veel instrumenten nodig

“Op termijn zijn daarvoor forse investeringen in nieuwe instrumenten nodig”, vult instrumentenbeheerder Jan Klanderman aan: “Mensen realiseren zich niet altijd dat instrumenten zeer prijzig zijn. We rekenen op gemiddeld 2.500 euro per lid.”. Jubal hoopt met de soepactie een begin van die benodigde investering op te halen.

Soep en worst

Jubal gaat om die reden zaterdag 28 januari van deur tot deur in Varsseveld, Heelweg, Sinderen en Westendorp met erwtensoep, Chinese tomatensoep en rookworst. De soep wordt diepgevroren verkocht in bakken van 1 liter. “Je kunt de soep dus zowel direct ontdooien en opwarmen, als in de vriezer stoppen”, legt Anke ter Maat van de organisatie uit. “In de vriezer blijft de soep zeker 18 maanden houdbaar. Erg handig dus als er een keer geen tijd is om te koken”.

Eerst het buitengebied, dan de kernen

De actie start om 9.00 uur voor het buitengebied en rond 10.00 uur begint de verkoop voor het centrum van Varsseveld. U kunt tot ongeveer 14.00 uur leden van Jubal aan de deur verwachten. Wie de verkopers van Jubal heeft gemist kan ook tot 15.00 uur bij Den Es terecht om soep of worst te kopen, of om een vrijwillige gift te doen (Oranjestraat 30 te Varsseveld).

Alweer voor de 25e keer

Jubal organiseert de actie sinds 1993. Dit jaar vindt de actie dus voor de 25e keer plaats. “In die jaren hebben we veel trouwe klanten weten te winnen”, aldus Anke ter Maat. “Diverse mensen rekenen op onze komst en het geld ligt soms al klaar bij de deur.”

Online voorverkoop

De laatste jaren merkt Jubal dat vanwege de digitalisering niet iedereen meer contant geld in huis heeft. Om daar tegemoet aan te komen is er nu de online voorverkoop. “Mensen kunnen eenvoudig via de website de soep bestellen en betalen. Ze kunnen daarbij kiezen voor bezorging aan huis of het zelf afhalen van de soep.”, legt Anke ter Maat uit. “De bezorging is uiteraard gratis”. Bezoek hiervoor www.jubalvarsseveld.nl/webshop of neem contact op met de organisatie.

Prijzen en aanbieding

De soep kost € 5,00 per liter, de rookworst € 2,50 per stuk. De aanbieding is twee liter soep naar keuze en een rookworst voor slechts twaalf euro.

Meer informatie en bestellingen vooraf

Neem voor meer informatie over de soepactie, of het vooraf bestellen van soep, contact op met Anke ter Maat: (06) 51 45 98 63 anke@jubalvarsseveld.nl

Voor meer informatie over de vereniging wordt verwezen naar de website: www.jubalvarsseveld.nl.