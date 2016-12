Nieuwjaarsgala in ‘t Noorden – We love 2017

AALTEN – Start het nieuwe jaar goed en vier het begin van 2017 op 1 januari groots met vrienden en familieleden bij Partycentrum ’t Noorden. Het nieuwjaarsgala belooft ook dit keer weer een spectaculair feest te worden. Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen; nieuwe voornemens en dat moet gevierd worden.

Om 20:00 uur barst het feest los in de grote zaal van ‘t Noorden. Alle gasten worden hartelijk welkom geheten met een feestelijk glas bubbels. De dresscode is gala en het thema is positief: We Love 2017. Het is de hele avond genieten van de feestelijke live muziek van Remixx, afgewisseld met de huis DJ. Een primeur met de gloednieuwe gin & tonic piano bar van Russel & Co, luxe hapjes, een prachtige sterrenwand en gratis foto’s. Een bruisende en gemoedelijke start van het nieuwe jaar voor iedereen.

Zondag 1 januari vanaf 20:00 uur begint het Nieuwjaarsgala Aalten. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.partynoorden.nl of bij ’t Noorden zelf. Ticket voorverkoop exclusief servicekosten: €10,- inclusief glas bubbels, hapjes en bewaakte garderobe.

[0] Tekst: Partycentrum ’t Noorden Catering en Pannenkoekenhuys