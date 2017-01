NINA-run in 2017 naar nieuwe locatie

WINTERSWIJK – Op 9 april 2017 wordt voor de 6e keer de NINA-run gehouden. Het is altijd een erg gezellige run en wandeltocht. En niet onbelangrijk, je steunt er een heel goed doel mee!

De prognose van kinderen met een hersenstam-tumor verbeteren!

Stichting Nina heeft voor deze 6e editie een nieuwe locatie gevonden.

Norbert Olthof: “ Tijdens de voorbereiding van de eerste run kregen we spontaan de locatie aangeboden bij obs Stegeman en Theater de Storm. Die locatie heeft er mede voor gezorgd dat de NINA-run altijd succesvol is verlopen; de basisschool van onze kinderen, in de wijk van ons gezin, de route liep zelfs langs ons huis. Dat maakte het extra bijzonder. We zijn heel erg dankbaar dat het al die keren op deze locatie mocht. We voelden ons welkom!”

Ingrid vult aan: ”We zagen de afgelopen jaren echter ook dat de route meerdere gevaarlijke punten kende, zoals het oversteken van de spoorwegovergangen en de Rondweg West. Zouden we die punten misschien kunnen omzeilen?

We gingen nadenken over alternatieven. De nieuwe atletiekbaan van Atletiek Vereniging Archeus voor de kidsrun en het mooie achterland “Gossinkbos” voor de 5 km afstanden maakte ons al snel enthousiast.

Toen we contact zochten met de mensen van AV Archeus bleek dat enthousiasme wederzijds. We werkten de afgelopen jaren al nauw samen met AV Archeus. Altijd stonden zij met mankracht, kennis en materiaal klaar om te helpen de NINA-run tot een succes te maken. Dus dat we nu op de nieuwe atletiekbaan de NINA-run mogen organiseren vinden we een prachtige kans! We hopen natuurlijk dat alle NINA-run deelnemers ons zullen volgen en op 9 april aan de start verschijnen op de atletiekbaan van AV Archeus in Winterswijk.”

Doe je weer mee? De inschrijving is geopend! Maak jij anderen ook enthousiast om mee te lopen? Loop met je team, groep, klas, collega’s of familie. En hebben jullie een eigen tenue? Laat maar zien dat jullie bij elkaar horen!

Ook dit jaar gaan we de mensen die een sponsorformulier inleveren, belonen voor hun inzet! Graag zien we je tijdens de 6e NINA-run op zondag 9 april 2017! Het parcours is geschikt voor deelnemers met loophulpmiddelen of rolstoelen.

De NINA-run bestaat ook dit jaar uit vier onderdelen die allen starten en finishen bij AV Archeus aan de Vredenseweg 134b in Winterswijk (NL):

Programma 6e NINA-run zondag 9 april 2017 1 km kidsrun start 11.30 uur 2 km kidsrun start 11.50 uur 5 km run start 12.20 uur 5 km wandelen start 12.30 uur

Voor inschrijving en meer informatie en sponsoring kijk op onze site www.stichtingnina.nl