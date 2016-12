BORCULO – Het einde van het jaar nadert alweer en dat betekend dat de oliebollenkriebels bij Volharding weer opkomen.

Op donderdag 29 december zal Volharding weer met zelfgebakken oliebollen langs de deur komen. Vanaf 10.00 uur ’s morgens gaan onze venters de wijken van Borculo in. Mocht u die dag niet thuis zijn kom dan even langs bij Muziekcentrum Borculo om ze daar alsnog te kopen.

Vrijdag 30 december zullen wij de actie en het jaar muzikaal afsluiten met het traditionele Oliebollenconcert.

Het concert vindt plaats in Muziekcentrum Borculo en begint om 19.30 uur (zaal 19.00 uur open). De entree is uiteraard gratis! Na afloop van het concert kan er nog lekker na geborreld worden en sluiten we met elkaar het jaar af.

Tot ziens op 29 en 30 december!