Ondernemers Berkelland maken gebruik van gratis scans om energie te besparen

BERKELLAND – Om na te gaan hoe ze energie kunnen besparen kunnen alle ondernemers in Berkelland gratis gebruik maken van energiescans. Veel ondernemers pakken deze unieke kans met beide handen aan. De gemeente Berkelland maakt dit mogelijk. Doe ook mee!

Ondernemers delen eigen ervaring

Lokale ondernemersverenigingen van Neede, Borculo, Eibergen en Ruurlo organiseerden samen met Industriële Kring Berkelland en VNO-NCW Achterhoek voorlichtingsbijeenkomsten om ondernemers te informeren en enthousiasmeren voor energiebesparing. Zij hoorden van ondernemers die zelf al duurzaam ondernemen wat hun ervaring is, wat de voordelen zijn van een energiescan en wat het hen oplevert.

“Ik heb me vooraf compleet verkeken op de DOE-scan. Ik heb veel meer gekregen dan ik verwacht had! Het rapport is een leidraad waarmee ik kan bepalen waar ik komende jaren in ga investeren.” Sven Bonsel, SVEN voor Ogen

Gratis scans

De online MKB Energy CheckUp is voor iedereen beschikbaar en maar liefst 60 ondernemers kunnen gebruik maken van de uitgebreide Duurzaam Ondernemen en Energiescan (DOE-)scan. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten hoorden de ondernemers hoe zij van deze kans gebruik kunnen maken en samen kunnen werken aan lagere energiekosten. Voor veel ondernemers waren de mogelijkheden voor het krijgen van voordelige leningen via de gemeente nieuw. Een interessant steuntje in de rug, zo blijkt.

“Ik ben heel positief over wat ik gehoord heb vanavond! Bij ons is er zeker winst te behalen. Vooral de mogelijkheden voor fiscale voordelen zijn nieuw voor mij.” Henk Rothman, Focus Ruurlo

Ambitie, plicht en voordeel

Duurzaam en energie-efficiënt ondernemen levert direct voordeel op. Lagere energiekosten door energiebesparing en een sterkere concurrentiepositie. En u voldoet ook nog eens aan de wettelijke verplichtingen. Met behulp van de energiescans verhoogt u de toekomstwaarde van uw bedrijf en stimuleert u de economie en werkgelegenheid in Berkelland.

“Tijdens een gesprek met de bank vertelden we hoe we stapsgewijs duurzamer gaan ondernemen. Ze zaten op het puntje van hun stoel en het gesprek liep meteen een stuk soepeler.” John Schuurman, Schuurman Schoenen

Pak deze unieke kans!

Ga nu aan de slag met het besparen van energie. De DOE-scan en/of de MKB Energy CheckUp maakt het u eenvoudig om te gaan verdienen op uw energiekosten en tevens te voldoen aan wettelijke regels. Bent u ondernemer in Berkelland? Meld u dan aan voor een scan via ons aanmeldformulier op www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl. Wilt u eerst meer weten over de energiescans en wat deze voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier op de website of via info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl