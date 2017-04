Ontdek de ontluikende natuur met de boswachter

X 63

Lentewandeling over een bloeiend landgoed Velhorst en omgeving

VORDEN – Voor een heerlijke lentewandeling waarin al je zintuigen worden geprikkeld, kun je op vrijdag 28 april terecht op en rondom landgoed Velhorst. De boswachter neemt de deelnemers mee voor een flinke wandeling door bos en over hei en veld. Aanvang van de excursie is om 10:30 uur, einde ongeveer 15:00 uur. Daarna is er bovendien nog gelegenheid voor het bezoeken van de prachtige historische moestuin. Voor leden van Natuurmonumenten is de bijdrage € 10,00; voor niet leden € 15,00. Geïnteresseerden kopen hun kaartje online via www.Natuurmonumenten.nl/activiteiten.

Prachtig kleinschalig landschap

Op landgoed Velhorst is nog veel van de historie en het kleinschalig landschap te ervaren. Op dit speciale ommetje over en rond dit landgoed ontdekt de deelnemer onder leiding van een boswachter de ontluikende natuur. Want wat is er aantrekkelijker dan in de lente te dwalen door bos en over hei en veld? De tocht voert over pareltjes van Natuurmonumentengebieden: landgoed Velhorst en het nattere Kienveen. Bovendien voert de tocht langs de Berkel en doet de boswachter de Staringkoepel nog even aan. Ontvangst is met een kop koffie/thee vlakbij het landhuis. Na de wandeling is er voor de liefhebbers nog een rondleiding door de fraaie historische moestuin en boomgaard. De deelnemers nemen zelf eten en drinken mee voor een koffie- en lunchpauze onderweg.

Start van de wandeling is om 10.30 uur vanaf Parkeerplaats Natuurmonumenten aan de Lageweg te Almen.