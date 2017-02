Ook dit jaar weer een Hootchie Koe Festival

X 96

VARSSEVELD – Op het terrein van t Hofshuus vindt dit jaar de tweede editie plaats van Hootchie Koe. Een kleurrijk cultureel festival voor de jeugd van 0 tot 120 jaar rondom de historische boerderij midden in het dorp. Dit jaar op zaterdag 13 en zondag 14 mei.

De lokale schoenmaker en tevens hoofdsponsor trekt voor de komende editie van Hootchie Koe weer goed van leer. Originele muzikale acts, theater, lokaal talent en woordkunstenaars tovert hij voor alle bezoekers weer uit zijn (schoenen)doos. Hootchie Koe 2017 heeft drie podia, rondlopende acts, theater, poëzie, kunst, een groot kindercafé met speelweide en nog veel meer. Inmiddels werken we weer aan de website, gaat er veel informatie over facebook en is de voorverkoop begonnen. www.hootchiekoe.nl

